Alessandro Di Battista è di nuovo papà: che regalo per i 42 anni, è nato Filippo

Alessandro Di Battista è di nuovo papà. "È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi!", ha annunciato raggiante l'esponente del Movimento 5 Stelle che nel post pubblicato su Facebook ha pubblicato la foto con il piccolo e Sahra Lahouasnia. Grazie per questo regalo di compleanno davvero unico", ha detto Dibba rivolgendosi alla compagna. Filippo è il loro secondo figlio.

Il piccolo è nato all'Ospedale Civile di Pescara, e proprio qualche giorno fa DI Battista era stato avvistato a Ortona, sulla costa abruzzese, impegnato a lavorare come barman e cameriere nella spiaggia di un hotel. Fiocco azzurro nel giorno in cui il grillino compie 42 anni: "Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l'ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio", scrive su Facebook. I prossimi compleanni, in casa DI Battista, saranno doppi.