Open Arms, Salvini a processo? Meloni smaschera la sinistra: avversari si battono alle elezioni

La leader di FdI in difesa di Matteo Salvini, verso il processo per il caso Open Arms

30 luglio 2020 a

"Processare Matteo Salvini per aver difeso i confini italiani dall'immigrazione illegale è semplicemente scandaloso". Giorgia Meloni va in difesa del leader della Lega che va incontro per il caso Open Arms. "Fratelli d’Italia voterà compattamente, e convintamente, contro l'autorizzazione a procedere. La sinistra impari a battere i suoi avversari nelle urne, se ne è capace. Forza Matteo".