Renzi e le chat dei magistrati su Salvini, che giravolta in Senato

E il leghista attacca: credibilità zero, vuole solo salvare la poltrona

30 luglio 2020 a

Giravolte in aula alla Camera da partre di Matteo Il leader di Italia Viva annuncia in Senato che il suo partito voterà per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Ma il suo intervento è un'arrampicata sugli specchi dopo che i suoi, a maggio, avevano salvato con voti decisivi l'ex ministro dell'Interno in Giunta per le immunità del Senato. "Non è accettabile che vi siano delle chat di magistrati in cui si dica che un parlamentare debba essere attaccato a prescindere anche se ha ragione. Siamo in presenza di uno scandalo", dice Renzi che però dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere.

Video su questo argomento Renzi: "Uno scandalo chat magistrati contro Salvini"

"Io da Renzi mi aspetto poco e niente, gli italiani anche. Per salvare la sua poltrona potrebbe arrivare a sostenere che oggi è domenica", è la reazione del leader della Lega. "La credibilità di Renzi e del suo gruppo, non per Salvini ma per gli italiani, è pari allo zero. Se io devo chiedere l’aiuto o l’aiutino a Tizio o Caio non lo chiedo mai nella vita perché ritengo di aver fatto il mio dovere. Non voglio medaglie ma non mi aspetto un processo", dice Salvini a Sky in attesa del voto.