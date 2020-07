Il clamoroso autogol di Gentiloni. E la Meloni smaschera Conte: quale vittoria

24 luglio 2020 a

Il "trionfo" di Giuseppe Conte a Bruxelles diventa giorno dopo giorno una vittoria di Pirro. A smontare gli entusiasmi per i miliardi del recovery fund è lo stesso Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia. Ecco l'ennesima prova dell'europacco. Come sottolinea la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Il commissario europeo all'Economia Gentiloni smentisce le nostre più rosee previsioni e dice che le risorse del Recovery Fund arriveranno nella 'seconda metà' del 2021. Un'altra conferma che in Europa non è stato ottenuto quel trionfo che ci racconta la maggioranza giallorossa e che la questione dei tempi, oltre a quella delle condizionalità, rimane uno dei punti più critici dell'accordo raggiunto nel Consiglio europeo".

Le aziende chiudono, tanti italiani perdono il lavoro, le famiglie non ce la fanno ad andare avanti. "L'emergenza è ora, non tra un anno o due, quando non ci sarà quasi più nulla da salvare", dichiara la Meloni. Gentiloni in un'intervista a Repubblica ha ammesso che i 209 miliardi tra fondi e prestiti cominceranno ad arrivare nella seconda metà del 2021 e che, secondo il commissario europeo all'economia, bisogna prendere subito il Mes. Che in quanto a condizionalità nasconde più di un'insidia.