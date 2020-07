Scostamento di bilancio, Meloni avverte Conte: con monopattini e consulenze il voto se lo scorda

23 luglio 2020 a

Il Consiglio dei ministri in notturna ha approvato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi. Ma "o il governo mi mette nero su bianco che cosa vuole fare con queste risorse o non votiamo proprio niente". Giorgia Meloni mette le cose in chiaro con un post su Facebook: "I soldi degli italiani non si buttano per pagare le consulenze dei ministri o in bonus monopattino mentre si rischia un'ecatombe occupazionale. Manderemo al governo le nostre proposte concrete e puntuali. Basta prese in giro".



In mattinata a ’Radio anch’io' su Rai Radio1 la leader di Fratelli d'Italia aveva affermato che "da patrioti abbiamo tifato come sempre perché l’Italia uscisse più forte e perché il presidente del consiglio italiano potesse vincere questo braccio di ferro. Il risultato finale però non è quello che noi speravamo. Sull’accordo ci sono molte ombre e c’è un problema di tempi che non è secondario: noi abbiamo bisogno di risorse oggi ma se queste cominceranno ad arrivare a metà del 2021, dopo la partenza di nuove tasse europee come quella sulla plastica che impatta sul costo del consumo e sulle imprese, rischiamo di averle a disposizione quando il paziente sarà già morto". Insomma, la partita europea non è affatto vinta.