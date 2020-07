Crosetto sbotta e si mangia la Fusani: soldi a gennaio? La gente muore di fame

23 luglio 2020 a

a

a

Certe cose fanno perdere la pazienza pure ai più equilibrati. Come Guido Crosetto, protagonista del centrodestra ormai uscito dalla politica che ospite di Coffe Break su La7 fa una sfuriata memorabile. A far perdere la testa all'ex sottosegretario alla Difesa con Berlusconi è il dibattito sui soldi del Recovery Fund. Tanti, ma fuori tempo massimo per le aziende in crisi. "I venti miliardi arrivano a gennaio ma da qui a gennaio ci sono sei mesi... Per chi non ha niente sono esiziali..."

"Prendiamo il Mes", lo interrompe la giornalista Claudia Fusani che scatena l'uragano Crosetto: "Fate perdere la pazienza pure a me, siete più faziosi degli altri"; dice Crosetto in un crescendo che travolge anche Luciano Canova. "Ha vinto l'Europa, va bene, ma dei sovranisti non me ne frega niente, la gente mi chiama e dice che non sa come mangiare da qui a gennaio", sbotta Crosetto che con un tweet si è scusato di aver perso le staffe. Ma quando ci vuole...