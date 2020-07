Vittorio Sgarbi: ora basta, l'emergenza non ha più senso

Il deputato e critico d'arte lancia l'Osservatorio sulle libertà: "Lunedì in Senato parliamo del coronavirus"

Francesco Storace 22 luglio 2020 a

a

a

Sembrava più vittima del raptus che del virus, Vittorio Sgarbi. Per mesi è stato costretto quasi a doversi giustificare per le sue posizioni sul Covid-19. Ha contestato il catastrofismo di casa nostra e le critiche agli altri paesi («i 74mila morti nel Brasile di Bolsonaro equivalgono a meno dei 35mila italiani, a causa di una popolazione quattro volte superiore alla nostra»). Lunedì mattina, al Senato, il popolare deputato e critico d’arte presenzierà a un dibattito proprio sul coronavirus, voluto dal neonato Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali.

È l’occasione per raccontare l’altra faccia di un’emergenza «che non ha più motivo di esistere». Ne parla sin da oggi in questa intervista a "Il Tempo".

Premessa: perché uno scienziato come il virologo Guido Silvestri ha declinato l’invito al vostro convegno?

«Per incompatibilità personali con un altro studioso anziano, Giulio Tarro. Mentre il sedicente Patto trasversale per la scienza, con il suo presidente Lo Palco, candidato per il Pd alle prossime elezioni regionali e fintamente dimissionario, si è messo a parlare di finalità elettorali. Le loro, se mai. E comunque non importa: la mia relazione trarrà abbondanti spunti dalle tesi squisitamente e nobilmente politiche, nel rapporto fra politica e scienza, di Silvestri. Che condivido. Se qualcuno non viene perché c’è Salvini, pazienza. Ma è stato necessario, per ottenere la sala al Senato, che un gruppo la richiedesse».

Adesso il governo ce le fa girare davvero. Vittorio Sgarbi massacra il piano di Conte

Ma a che serve concretamente l’osservatorio?

«A respirare libertà. In questi mesi ci si sono messi in molti a farmi pagare posizioni».

Coraggiose...

«Esatto. E ho voluto chiamare scienziati altrettanto coraggiosi, Tarro, Zangrillo, Gismondo, Bassetti, lo stesso Silvestri, dimissionario...»

Silvestri non ti va proprio giù...

«Mi pare meschino non venire per Tarro, per le solite gelosie. Il suo collega Marco Bella, parlamentare dei 5 stelle, mi ha scritto quattro giorni fa: "Guido Silvestri ha detto che viene volentieri (in videoconferenza) e ti ringrazia". Ma l’importante è la discussione libera, e in fondo la cornice del Senato ne è la prova più evidente. Un comitato tecnico scientifico ombra...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI