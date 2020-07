Italexit, Paragone e Sgarbi come Nigel Farage

20 luglio 2020 a

Gianluigi Paragone e Vittorio Sgrabi come Nigel Farage. L'Italexit balza all'ordine del giorno e Politico.eu pubblica un articolo in cui anticipa le prossime mosse politiche nel nostro Paese.

Video su questo argomento Matteo Salvini evoca l'Italexit "O l'Europa cambia..." Lega divisa Davide Di Santo

Proprio in queste ore Paragone ha incontrato Farage. Come anticipato da Il Tempo, Paragone ha fondato un partito per l'Italexit e Vittorio Sgarbi vuole indire un referendum sulo stesso tema.