Salvini: "Mentre i clandestini contagiati girano indisturbati il Senato mi processa"

«Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini e si segnalano decine di immigrati positivi al Covid che scappano dai centri di accoglienza, giovedì 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro di me per il No allo sbarco degli immigrati a bordo della Open Arms. Orgoglioso di quello che ho fatto, non vedo l’ora di vincere le elezioni per tornare al governo e difendere l’Italia e gli italiani». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

«Mentre il governo spalanca i porti - prosegue - i clandestini sbarcano sotto il naso della Lamorgese a Lampedusa e il Viminale non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega cambia musica: i quasi 500 immigrati dell’ex caserma Cavarzerani di Udine non potranno uscire dalla struttura per i prossimi 14 giorni. Una vera e propria zona rossa a tutela dei cittadini. Complimenti al sindaco Fontanini e al governatore Fedriga, sperando che nessuno li voglia processare per sequestro di persona....».

Il leader del Carroccio parla anche della Plastic Tax. «Mentre i primi fondi del Recovery Fund arriveranno con tutta calma solo nel 2021, il governo è pronto a confermare la folle Plastic Tax che metterà ancora più in ginocchio le imprese italiane. È il primo acconto che Conte-Pd-5Stelle-Renzi verseranno a Bruxelles per aver ottenuto indietro una minima parte dei soldi che versiamo all’Unione europea. Questo governo mette in pericolo l’Italia».