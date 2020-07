Azzolina lascia senza parole Salvini. Ora si crede ministra della provvidenza: "Io persona giusta al posto giusto"

21 luglio 2020 a

"Sono la persona giusta al posto giusto". Quando Matteo Salvini ha sentito queste parole pronunciate dalla ministra dell'Istruzione, la grillina Lucia Azzolina, è saltato letteralmente sulla sedia. "Lo ha detto davvero - ha twittato il leader della Lega - no comment".

Ecco le parole esatte pronunciate dalla Azzolina a Zapping su Rai Radio1: "Fare il ministro dell’istruzione in questo Paese - ha continuato - è sempre stato un compito arduo per tutti. Farlo ai tempi del coronavirus è sicuramente molto complesso. Nei posti giusti devono stare persone competenti. Ritengo che avendo lavorato a scuola per anni, con due lauree e un percorso di studi selettivo, in questo momento sia la persona giusta al posto giusto. È un ruolo arduo, la sfida non è semplice ma amo la scuola, ho dedicato tutta la mia vita a questo e sto provando a dare il meglio".

Ultimamente a far discutere sono state due decisioni della Azzolina. La prima è quella di aver deciso di assumere studenti non laureati per assegnare loro il ruolo di supplenti nelle scuole primarie. La seconda è l'acquisto di nuovi banchi monouso con le ruote. Ciascuno di questi banchi mobili costerà 300 euro. Una spesa considerata eccessiva da Salvini ma anche da esponenti di altri partiti, come Matteo Richetti di Azione, il quale ha presentato un'apposita interrogazione per far chiarezza.