Sondaggi, gli italiani bastonano Pd-M5s. Giorgia Meloni sempre più su

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è l'unico in crescita. A fotografare la tendenza (+0,5 per il 14,5%) che in realtà dura da mesi è il sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La rilevazione tiene conto delle intenzioni di voto aggiornate al 13 luglio e lo scenario che se ne trae è quello con la Lega primo partito al 26,3% ma in calo (-0,3). E con le forze di governo in caduta. Il Pd perde lo 0,4 % e scende al 19,6%, sotto alla soglia psicologica del 20%. Ancora peggio per il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,4 % e si attesta al 15,3% e il sorpasso di FdI è nell'aria.

Sotto alla soglia del 10 % cresce Forza Italia (+0,4%, 6,4%); un po' d'ossigeno per Matteo Renzi con Italia Viva al 3,2% (+0,3); Azione di Carlo Calenda perde qualcosa e va al 3,1% (-0,1).