Meloni sfratta i Benetton: "Ecco perché la concessione va tolta". E sullo stato d'emergenza...

13 luglio 2020 a

a

a

Giorgia Meloni schiera Fratelli d'Italia a favore della revoca della concessione delle autostrade ad Aspi dei Benetton. «Non penso che la concessione a Autostrade vada revocata unicamente per il fatto del Ponte di Genova - spiega in un'intervista a Primo Canale - . Il Ponte di Genova è stato solo la punta di un iceberg... Le concessioni vanno revocate, perché sono dei contratti assolutamente intollerabili secondo il nostro codice civile. Le concessioni vanno revocate. Punto. Così come io sono convinta che Aspi perderebbe il ricorso come l’ha perso con la Corte Costituzionale. Il tema non è nazionalizzare o gestione privata, io sono per la proprietà pubblica di tutte le infrastrutture» dice la leader di FdI.

Video su questo argomento Aspi, Meloni: "Governo in 2 anni non ha fatto nulla per revoca concessione"

Sulla proroga dello Stato d'emergenza la Meloni spiega che "non intendo dare il mio assenso a una proroga dello stato di emergenza a scatola chiusa. O conte viene in Aula e ci spiega che lui sa qualcosa che non sappiamo e ci convince. Io però vedo un governo che usa l’emergenza per rafforzare suoi poteri. Noi saremmo l’unica Nazione d’Europa che proroga l’emergenza. Che messaggio si dà così dell’Italia? Anche per chi deve investire. Ma ci rendiamo conto dell’irresponsabilità che Conte dimostra quando fa queste uscite?". Video su questo argomento Giù le mani da Colombo. La Meloni: pene più severe per gli imbrattatori

Infine la leader torna sulla questione del Mes. "Non sono soldi regalati, sono un prestito. È un tentativo dell’Europa di controllare la nostra politica economica. E non sarò mai d’accordo" conclude la Meloni.