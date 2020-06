Conte svela perché ha scelto Casalino portavoce: "È il più talentuoso, non dice solo di sì"

22 giugno 2020 a

a

a

Giuseppe Conte spiega perché ha scelto Rocco Casalino come portavoce quando è diventato presidente del Consiglio nel giugno del 2018 (maggioranza M5s-Lega). "Io non ho studiato da premier a differenza di tanti politici di carriera - dice Conte in un'intervista al Fatto Quotidiano.it - Quando sono stato nominato non avevo neanche un account Facebook. A quel punto ho scelto i miei collaboratori e ho scelto i migliori, i più talentuosi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui. Io credo che un premier non debba circondarsi di yes men ma di professionisti che sappiano dare il loro contributo". Insomma, il premier assicura che Casalino, che all'epoca era responsabile della comunicazione per il M5s al Senato, non gli è stato imposto dai grillini. E che la sua qualità maggiore sta nel fatto che sa prendere decisioni e non ricopre quell'incarico per annuire soltanto ad ogni decisione del suo superiore.