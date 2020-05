Nostalgia da Grande Fratello. Così Selvaggia Lucarelli punge Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ieri sera, durante la conferenza stampa di Conte sul via libera alle riaperture di negozi e parrucchieri, in molti hanno notato la presenza ingombrante e fuori luogo di Casalino a pochi metri di distanza dal premier. L'ex concorrente del primo storico GF si stagliava serio e rigido come un militare che piantonava un ostaggio. Moltissimi i commenti sul web tra cui quello sferzante di Selvaggia Lucarelli. Su Twitter, la giornalista ha scritto: "Rocco Casalino in pieno momento nostalgia da grande fratello. Sembra l'inviato davanti alla porta rossa".