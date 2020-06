Gli Stati Generali di Conte: abbassare l'Iva? Stiamo discutendo. E lancia il voucher per le donne manager

21 giugno 2020 a

Dopo otto giorni di Stati Generali in cui ha raccolto più critiche per l'operato del governo che proposte il premier Giuseppe Conte tira le somme nella conferenza stampa conclusiva di Progettiamo il rilancio a Villa Pamphili.

Dal "contrasto alla povertà educativa", al lancio dei "distretti dell'economia circolare" per la riforma energetica, Conte ha lanciato nella conferenza stampa conclusiva nuove iniziative. Tra queste spunta il voucher per donne manager, un bonus triennale per il sostegno delle dirigenti d'azienda.

Sulla rimodulazione dell’Iva ancora niente di sicuro: "È una delle misure allo studio ma ancora non abbiamo preso decisioni. Questa settimana sarà decisiva per una prospettiva del genere. È una delle ipotesi, anche perché è una misura costosa".

"Abbiamo lavorato in modo molto intenso, non ci siamo chiusi ma ci siamo aperti alla società civile", ha rivendicato il premier che ha detto: "Abbiamo toccato con mano i problemi, ma c'è genio e resilienza". Tre gli obiettivi principali in cui intende concentrare l'attività di governo: modernizzare, transizione energetica e Italia inclusiva. "A Villa Pamphili non c'è stata una passerella ma è sfilato un intero Paese".

Sul fuoco amico del Pd nei confronti del segretario Nicola Zingaretti e le eventuali ripercussioni sul governo, Conte si è detto "fiducioso". "Trovo nel Pd una forza affidabile e consapevole del momento che stiamo affrontando". Anche perché "le misure che stiamo annunciando hanno un orizzonte ampio" e Conte auspica pertanto di arrivare "a fine legislatura".

"È stato un confronto all’insegna della concretezza, franchezza e operosità. Abbiamo parlato di progetti concreti, ci siamo detti anche cose che non vanno. Abbiamo parlato di alcune misure che servirebbero nell’immediato, il governo continua a monitorare l’emergenza ma ho presentato il piano rilancio, ci siamo confrontato su ciò che abbiamo vissuto ma abbiamo rivolto lo sguardo al futuro", ha detto Conte che annuncia: "Dobbiamo modernizzare il Paese, lavorare per una robusta transizione energetica, lavorare per rendere l’Italia più inclusiva. Tutti condividono l’Alta Velocità, quindi le infrastrutture ferroviarie ma non solo. Dobbiamo favorire i pagamenti digitali, tutti ce lo chiedono, tutti hanno condiviso la necessità per la realizzazione della fibra ottica. In questi mesi abbiamo toccato con mano il divario digitale, dobbiamo colmare questo divario".

La kermesse di Villa Pamphili si è chiusa con la videoconferenza con alcuni protagonisti del mondo della musica, del cinema, del teatro, della letteratura, dell’architettura: Alessandro Baricco, Stefano Boeri, Massimiliano Fuksas, Stefano Massini, Franco Maria Ricci, Elisa, Giuseppe Tornatore, Monica Guerritore.