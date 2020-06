Stati generali, Salvini rovina la sfilata di Conte a villa Pamphili: le proposte della Lega già in Parlamento

20 giugno 2020 a

a

a

"Le proposte la Lega le ha già presentate da tempo, in Parlamento. Non abbiamo bisogno di ville o sfilate". Matteo Salvini come un bulldozer contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, agli Stati Generali, continua a ribadire la necessità da parte dell'Italia avere risposte "concrete e in tempi rapidi" all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria". Il premier si rivolge ancora alle opposizioni a cui chiede un coinvolgimento maggiore.

Mentre a Villa Pamphili va ancora in scena la passerella tra governo,forze economiche, sociali e culturali per trasformare le riflessioni e il confronto in "risultati concreti", la Lega ricorda per l'ennesima volta al presidente del Consiglio di aver già presentato in Parlamento proposte concrete da mettere in pratica. Ed elenca i punti della lista: dalla sospensione di versamenti Irpef, Ires e Iva fino all’autunno al taglio di burocrazia e codice appalti, con sblocco di 200 cantieri. E ancora: soldi a fondo perduto per turismo, partite Iva e settore auto. Flat Tax al 20% per gli autonomi che fatturano fino a 100.000 euro. Stop a sanatorie pro-clandestini. Riapertura delle scuole, con assunzione di 50.000 insegnanti, in sicurezza. Infine soldi veri a sindaci e Comuni".