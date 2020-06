Momento d'oro per i funghi nel centro Italia. E Giorgia Meloni ne aprofitta

20 giugno 2020 a

Un momento d'oro per i funghi nel centro Italia. Stanno nascendo un po' ovunque grazie al clima più autunnale che estivo di questo strano inizio di giugno e tra chi ne approfitta c'è Giorgia Meloni. Su Facebook la leader di Fratelli d'Italia mostra sorridente un cesto pieno di diverse varietà di funghi raccolti a Pietralunga, in provincia di Perugia.

Sul sito specializzato funghimagazine si legge che "in molte regioni d’Italia, soprattutto al Centro e Sud, oltre che in Veneto ed Emilia Romagna-Liguria sono già partire le nascite dei ricercati Galletti, Cantharellus, abbondano ovunque le Russule e nei prati si trovano spesso le Mazze di Tamburo, in arrivo subito dopo ogni pioggia".

E ancora: "I funghi Porcini Estatini ma anche dei primi Porcini aereus si trovano discretamente bene tra Centro e Sud con fulcro delle nascite in Toscana e Calabria, soprattutto in Sila. Naturalmente i primi aereus sono presenti solo in boschi termofili di bassa quota. Stranezza del periodo che in molti lettori stanno facendo notare e di cui abbiamo tenuto conto nelle tabelle nascite funghi regionali, sono i primi cenni di nascite di Porcini edulis. Funghi prettamente autunnali che però, in particolari condizioni climatiche come quella attuale, possono comparire qua e là già a Giugno. Non si tratta di una norma e neppure dell’avvio di stagione ma semplicemente di una sorta di confusione ad opera dei Porcini edulis che, dopo il caldo di aprile e maggio, con gli shock termici conseguenti le piogge fredde e grandinate, simulano l’arrivo anticipato dell’autunno".