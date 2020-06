Difesa: Meloni, 'pene più severe per chi aggredisce forze ordine'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Massima solidarietà al Carabiniere brutalmente malmenato ad Avezzano (AQ). Aggressioni a danno dei nostri uomini e donne in divisa sono ormai all'ordine del giorno: non è tollerabile. Fratelli d'Italia continua a chiedere pene più severe per chi aggredisce o minaccia le Forze dell'Ordine ma anche risorse e mezzi per poter svolgere al meglio il loro lavoro. Abbiamo il dovere di difendere chi ci difende". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.