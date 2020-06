Fdi: Carfagna, 'non condivido sempre Meloni ma dimostra che c'è anche leadership femminile'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni mi piace molto. Non sono sempre d'accordo sulle cose che dice ma mi piace molto, è una donna tenace, coraggiosa, caparbia e coerente. Questo ha pagato nei sondaggi e nelle tornate elettorali, ha portato il suo partito dal 2% al 15% , come dicono i sondaggi. Forse ha fatto anche qualcosa di più, ha dimostrato, tra mille difficoltà, che anche in Italia è possibile costruire una leadership femminile”. Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

“Per essere il leader del centrodestra, però, serve fare quello che solo Berlusconi è riuscito a fare, cioè -ha aggiunto l'esponente azzurra- armonizzare anime diverse e costruire una sintesi tra sensibilità differenti. Berlusconi è riuscito a farlo e riusciva a interpretare e dare rappresentanza anche alle ragioni degli alleati, a volte a scapito delle ragioni del suo stesso partito. Fino ad oggi né Salvini né Meloni sono riusciti a fare questo”.

Giorgia Meloni, ha poi rivelato Carfagna, “mi ha mandato uno dei messaggi più belli che io abbia ricevuto in questo periodo per la mia gravidanza”.