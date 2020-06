Fico per un soffio, Di Battista così così. Ecco i voti alla maturità dei politici

15 giugno 2020 a

a

a

Tempo di esami di maturità per gli studenti italiani. Ma come se la cavarono i politici in uno dei passaggi più importanti per ogni giovane. Chi molto bene, chi assai meno. A svelarlo è Il Corriere della sera, che è andato a scavare nel passato scolastico dei leader e ha svelato, ad esempio, che a farcela per il rotto della cuffia fu il presidente della Camera Roberto Fico, che prese appena 40 sessantesimi (il minimo era 36).

Video su questo argomento Azzolina "Buon senso per il ritorno in aula a settembre"

Non se la cavò granché bene neanche Alessandro Di Battista, che si fermò a 46. Ma si riscattò in seguito all'università, conseguendo un master di secondo livello in tutela internazionale dei diritti umani.

Non benissimo neanche Matteo Salvini, che prese 48 sessantesimi e poi rinunciò a continuare a studiare per dedicarsi anima e corpo alla carriera politica.

Video su questo argomento Conte prende sberle anche all'estero, i grillini tradiscono Regeni, e la Azzolina... servizio Politico economico

Un po' meglio Roberta Lombardi, che si innalzò fino a 4 sessantesimi. Per arrivare fino ai "secchioni". Dal premier Giuseppe Conte (60/60), Lucia Azzolina (cento centesimi con menzione della commissione), Luigi Di Maio (100/100), Rocco Casalino (60/60), Riccardo Fraccaro (100/100), mentre sfiorò il massimo Chiara Appendino, che si è fermata a 98/100. Uno smacco che non si augura a nessuno studente.