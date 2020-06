Plexiglas a scuola, Mario Giordano non resiste e sclera in tv

Giada Oricchio 10 giugno 2020 a

Plexiglass o plexiglas? A Mario Giordano non importa: "Gli alunni non sono sottaceti! Non si capisce più niente". Il conduttore di "Fuori dal coro", l'approfondimento politico in onda ogni martedì su Rete 4, ha affrontato l'argomento a modo suo: calma zero, disperazione cento.

Mario Giordano ha protestato contro le scatole di plexiglas da mettere sui banchi di scuola per distanziare i bambini, rinchiudendosi in un box. Braccia al cielo e urla "spettacolari" ha detto: "La scatola di plexiglas dove inscatolare i ragazzi come cetrioli sott'aceto. Ecco l'ultima geniale trovata del Ministero. Poi nelle ultime ore, Azzo...Azzo...Azzolina ha detto che ci ha ripensato ed è già una buona notizia che abbia pensato e poi ripensato. Il problema è che va sempre avanti così...prima si entrava a scuola a rotazione, poi no, poi le ore di 40 minuti e di nuovo è tornata indietro, insomma non si capisce una mazza! Gli altri Stati sono già a scuola e noi non si sa come torneremo a scuola. C'è di buono che il Ministro dopo aver capito che i ragazzi non sono imbuti da riempire, non sono nemmeno sottaceti. E non è solo la scuola, non si capisce niente di niente. Nemmeno il progetto Colao. Il premier Conte si smentisce da solo e gli Stati Generali non si capiscono. Si sa solo che il paese è in difficoltà".