Plexiglas o plexiglass? La Azzolina fa la maestrina con Salvini ma fa una figuraccia

Ha del surreale l'immaginaria correzione con la penna blu che la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha fatto su un tweet di Matteo Salvini sulla parola plexiglas (o plexiglass?...). Infatti, dizionario Treccani alla mano, ha ragione il leader della Lega mentre la responsabile della scuola italiana fa un errore da bocciatura.

Lo scontro ortografico si accende ieri sera con un botta e risposta tra la Azzolina e Salvini che accusa il ministro di voler ingabbiare gli studenti in gabbie trasparenti. La pentastellata si è risentita perché aveva già smentito quanto dichiarato al Corriere e così sposta la tenzone sul vizio di forma.

"Lo sfogo di una mamma, e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti", scrive Salvini e la Azzolina corregge: "Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass)", è subito corsa a rispondere Lucia Azzolina. "E non sai neanche come si scrive 'plexiglass'. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza".

Peccato che sul dizionario della lingua italia online della Treccani la seconda esse non c'è: plèxiglas (o plexiglàs) s. m. – Nome commerciale (più propriam. marchio registrato) di una resina termoindurente (metacrilato di metile), infrangibile, trasparente, più leggera del vetro, in luogo del quale viene adoperata per molti usi: se ne fanno oggetti di fantasia, bacchette, lastre, tubi, ecc., e parti di aeromobili, si legge nel lemma.

Ha così gioco facile Salvini: "Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto 'plexiglas'... Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così. Se questo è un ministro dell'Istruzione". Bocciata la Azzolina.