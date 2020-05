Bonus monopattino, Mario Giordano come i teletubbies. Così umilia l'ideona di Conte

Emergenza coronavirus, nel decreto rilancio appena varato Conte ha avuto l'ideona. Quella di prevedere il bonus governativo per l'acquisto di monopattini.

La cosa non poteva passare inosservata a Mario Giordano che, in questo video ironico, doppia i teletubbies e si fa "vedere" in corsa proprio su un monopattino. "La gente muore di fame - dice Giordano - e loro a cosa pensano? Al bonus monopattino!!!". Semplicemente esilarante.