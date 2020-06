Tutti i soldi di Salvini. Ecco quanto spende per la propaganda. E quanto incassa

Il bilancio della Lega. Nel 2019 spesi quasi due milioni per le campagne elettorali. Ma volano i contributi dei volontari

Un avanzo di esercizio di circa un milione di euro. Grazie anche al boom delle contribuzioni private e nonostante le ingenti spese per le campagne elettorali. E' quanto risulta dal bilancio 2019 della Lega per per Salvini Premier, visionato dall'AdnKronos.

Ammonta a poco più di 3,1 milioni di euro (3.162.142,54) la liquidità nella disponibilità della Lega per Salvini premier. Nel partito di Salvini, si triplicano quasi i soldi in cassa, rispetto al 2018 (1.339.899,65). Salgono, inoltre, a quasi 10 milioni di euro (9.734.817,54) i proventi del partito, quasi quadruplicati rispetto al 2018 (2.494.857,26). Spiccano, tra le voci di entrata 2019, le quote dal 2 per Mille, pari a 3 milioni di euro (3.091.082,79), i soldi del tesseramento (563.030 euro) che da dicembre, dopo l’ultimo congresso della vecchia "Lega Nord", ora è possibile con entrambi i partiti. Il tesseramento che nel 2018 era fermo a quota 65mila euro.

Relativamente al 2 per Mille si segnala come la vecchia Lega Nord, nel 2019 ha incassato circa 750mila euro. Ma a far lievitare le casse del partito sono soprattutto le "contribuzioni da persone fisiche", che sono pari a quasi sei milioni di euro (5.805.271,75). A contribuire al totale di proventi anche quanto versato dalle persone giuridiche (132.500,00) e quelli ricavati da attività editoriali (142.933,00).

Relativamente al 2 per mille, gli introiti legati a questo tipo di finanziamento (3.091.082,79) sono legati alla scelta di 187.260 contribuenti. Tra questi poco meno della metà sono lombardi (84.721) quasi 40 mila veneti. Intorno ai 25 mila i cittadini del Lazio e dell’Emilia Romagna che hanno destinato il contributo fiscale a Salvini, 6 mila dalla Campania e dalla Sicilia, fanalino di coda il Molise sotto le 500 dichiarazioni dei redditi con "spunta" per Salvini premier.

Infine, nel 2019, le campagne elettorali sono costate al partito di Salvini 1.643.549,16 di euro, comprendendo manifesti, incontri e spese postali, conteggiando le elezioni regionali dello scorso anno e la tornata europea. La Lega Salvini premier mantiene una struttura operativa light: ma nel 2019 gli stipendiati del partito, dai 3 del 2018, sono diventati 9, contando 7 impiegati e due quadri.