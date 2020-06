Michele Anzaldi: "La Rai fermi il rinnovo del contratto di Fabio Fazio"

Gaetano Mineo 06 giugno 2020 a

a

a

In tempo di Covid, c'è chi ha perso il lavoro ma c'è anche chi gioca d'anticipo per farsi prolungare dalla Rai un contratto milionario fino al 2023. In barba a tanti professionisti dello spettacolo che per questa pandemia si ritrovano sul lastrico e senza futuro. Fabio Fazio, in ogni caso, ci prova. Lui sa bene che in viale Mazzini tutto può accadere. Ma il consigliere Rai, eletto dai dipendenti dell'azienda, Riccardo Laganà, sentendo puzza di bruciato ha inviato una lettera al Cda della tv di Stato «per avere chiarimenti rispetto alle indiscrezioni sull'ipotetica trattativa tra l'agente di Fabio Fazio e la Rai relativa al rinnovo contrattuale». Missiva che il 17 giugno sarà sul tavolo del Cda. Intanto, Laganà, come spiega all'Adnkronos, «se le ipotesi fossero reali, ritengo sia prematuro procedere ad un rinnovo che verosimilmente dovrebbe competere alla successiva consiliatura, anche alla luce del quadro economico finanziario profondamente incerto per Rai».

Il coronavirus tornerà in autunno. Doccia fredda dei virologi da Fabio Fazio

E proprio per questo sarebbe scattata la mossa di Fazio che ha un contratto, fra l'altro, che scadrà a giugno 2021. Il consigliere Rai, poi sferra un affondo. «L'ipotesi di rinegoziazione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza – puntella Laganà - appare quantomeno indelicata nei riguardi anche di tutte le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, non ultimo nei confronti dei dipendenti Rai il cui contratto di lavoro è scaduto già da molto tempo». Tutta musica per le orecchie dell'esponente della maggioranza, Michele Anzaldi, sempre attento a quel che succede a viale Mazzini...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI