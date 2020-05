Giovanna Botteri da Fazio, c'è la sosia Littizzetto. Sorrisi e sfottò (pure a Mentana)

Nell'ultima puntata di Che tempo che fa, domenica 24 maggio, Fabio Fazio fa una sorpresa alla corrispondenta Rai da Pechino Giovanna Botteri. In collegamento c'è la sua sosia: ovvero Luciana Littizzetto. Immancabile la battuta sui capelli, dopo che la Botteri è stata al centro della polemica con Striscia la notizia.

La corrispondente Rai si scioglie in un sorriso quando appare sullo schermo la Littizzetto che elogia lo stakanovismo della giornalista Rai lanciando una frecciata ironica a Enrico Mentana e alle sue estenuanti maratone tv: "Non ho nessuna domanda da fare, il mio obiettivo è diventare come Giovanna Botteri. Altro che Mentana che fa le maratone: non è ancora andata a fare la pipì dall'inizio dell'emergenza coronavirus!", dice la Littizzetto vestita e pettinata come la Botteri, eccezion fatta per un collarino verde.