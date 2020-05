Il coronavirus tornerà in autunno. Doccia fredda dei virologi da Fabio Fazio

Il Covid-19 non è sconfitto e si ripresenterà in autunno: virologi unanimi a "Che Tempo che Fa". È questa la convinzione della virologa Ilaria Capua (intervenuta a "Domenica In"), del professore Roberto Burioni, di Andrea Antinori, direttore di Immunodeficienze Virali all'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma e del microbiologo Rino Rappuoli.

Nell'ultima puntata di "Che Tempo che Fa", il talk domenicale di Fabio Fazio su RaiDue, Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia, ha dichiarato: "C'è una grande coesione tra le case farmaceutiche per capire come risolvere il problema a livello mondiale. In questo momento, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono investimenti colossali per velocizzare lo sviluppo di vaccini RNA e farlo in grandi quantità. Ma questi tipi di vaccini sono ancora un'incognita dal punto di vista di sviluppo". Poi ha sottolineato: "La maggior parte della popolazione non si è immunizzata. Dobbiamo essere molto prudenti, soprattutto quando arriverà ottobre, novembre perché ci aspettiamo una ripresa della patologia. Ci piacerebbe dire che è arrivata l'estate, che è tutto a posto e il Coronavirus è finito, ma non credo sarà così. Questo virus è ormai diffuso in tutti i Paesi del mondo ed è molto probabile che dopo l'estate lo ritroveremo. Non sappiamo come e quanto grave sarà la sua diffusione. Abbiamo imparato a gestirlo, quindi saremo più preparati di adesso se ritornasse".

Stesso invito alla cautela e a non abbassare la guardia, da parte del direttore Antinori: "Noi ad oggi non abbiamo una cura efficace. Utilizziamo un antivirale e altri farmaci che non hanno ancora una prova di evidenza. Siamo indietro dal punto di vista di prove di evidenza sui farmaci anti Covid. Di certo abbiamo una migliore capacità di gestione della malattia".