Bersani shock: "Col centrodestra cimiteri pieni". Salvini: "È un cretino", ira della Meloni

Dar. Mar. 04 giugno 2020 a

a

a

Per Pierluigi Bersani se al governo ci fosse stato il centrodestra, anziché la sinistra, i morti per il coronavirus sarebbero stati molti di più. Una strage per cui "non sarebbero bastati i cimiteri". Ha usato proprio queste parole l'ex segretario del Pd oggi deputato di LeU, tanto da lasciare sbigottiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per il leader della Lega uno che dice queste cose è semplicemente un "cretino". Bersani ha pronunciato la frase incriminata a Carta Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Ecco cosa ha detto: "Il messaggio che il centrodestra sta dando da fuori e da dentro il Parlamento è una coltellata al Paese. Con questa gente qua, lo lasci dire a uno di Piacenza, viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri". Il ragionamento fuori dalle righe di Bersani partiva dal fatto che il 2 giugno, in piazza del Popolo, i leader di centrodestra non hanno assicurato il mantenimento delle distanze tra i manifestanti e non si sono premurati di indossare per tutto il tempo la mascherina. Per Salvini quelle di Bersani sono "dichiarazioni disgustose. A me sembra una dichiarazione di un cretino. Ci sono 30mila morti e si scherza su questo. Davvero c’è qualcuno che non sta bene. Quando si fa polemica sui cimiteri, vuol dire che non stai bene». Salvini non aveva sentito le parole dell'ex leader del Pd. Gli sono state riferite per la prima volta al Tg4. Quando il conduttore gliele ha dette, il segretario della Lega Inon non credeva ai suoi orecchi. "Ho capito bene? A me sembra la dichiarazione di un cretino....".

Anche la leader di Fratelli d'Italia è disgustata: "L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ascoltate queste vergognose dichiarazioni di Bersani", scrive la Meloni, che le definisce "parole ignobili".

Bersani, però, non pare avere voglia di ravvedersi: "È chiaro che ho usato un’iperbole. Ma un ex ministro dell’interno che ridicolizza mascherine e distanziamento dopo che a pochi giorni dalla prima zona rossa chiedeva di aprire tutto si espone a un giudizio che, ripeto, per iperbole, confermo assolutamente".