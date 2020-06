Basta marchette e bonus inutili. Giorgia Meloni smaschera le trappole di Conte

Pietro De Leo 02 giugno 2020 a

L'iniziativa di oggi dimostra che "C'e' un Italia che non si arrende al declino". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti durante il sit in del centrodestra a Roma. Sul decreto rilancio, spiega, "Vogliamo dare una mano ma la prima condizione per poterlo fare è che spariscano tutte le cose che non hanno nulla a che fare con il rilancio della nazione. Via Bonus inutili, marchette e i soldi sulle consulenze". Quanto all'iniziativa, spiega: "Sono felicissima che con questa manifestazione la sinistra abbia scoperto che il 2 giugno" e aggiunge che è "anche la nostra festa e abbiamo il diritto di manifestare anche noi in sicurezza".

A chi le fa notare assembramenti, la leader FdI replica: "stiamo facendo del nostro meglio" per garantire il distanziamento ma "vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza"