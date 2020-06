Giorgia Meloni: "Conte legherà le mani all'Italia per trent'anni"

Alberto Di Majo 02 giugno 2020 a

a

a

Presidente Giorgia Meloni, oggi il centrodestra è in piazza per protestare contro il governo Conte. Cosa rimproverate alla maggioranza giallorossa nella gestione dell’emergenza Coronavirus?

"Dimenticati e traditi". Meloni suona la carica: il 2 giugno in 100 piazze

«Ci siamo trovati tutti di fronte ad una situazione mai conosciuta prima ma sicuramente si poteva e si doveva fare meglio. Tutti ricordano quando proponemmo per primi insieme ai governatori del nord di sottoporre in quarantena chi arrivava dalla Cina. Ci risposero che il virus da combattere era il razzismo, che bisognava correre ad abbracciare i cinesi e fare gli aperitivi sui Navigli. Poi hanno preferito una comunicazione confusa con l’unico fine di alimentare la fama di popolarità del premier: il risultato è stato creare ancora maggiore ansia tra i cittadini. Poi ci hanno chiesto di autorizzare maggiore debito per 80 miliardi (sommando i due decreti, “cura Italia” e “rilancio”) e finora non hanno accolto nemmeno una delle nostre proposte. Ci sono centinaia di migliaia di lavoratori che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione e sono senza stipendio da fine febbraio, moltissimi autonomi che attendono ancora il bonus da 600 euro, pochissimi soldi del decreto liquidità sono arrivati alle imprese mentre le banche hanno usato la garanzia statale per coprire le esposizioni pregresse. Poi...

L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA