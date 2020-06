Giorgia Meloni abbatte Virginia Raggi. Così a Roma si può vincere

01 giugno 2020 a

Giorgia Meloni lancia la sua battaglia sulla Capitale per il dopo-Raggi. In un'intervista pubblicata su Il Messaggero e ripresa anche dal sito 7Colli, la partita per il Campidoglio è appena cominciata e può essere vittoriosa per il centrodestra.

Secondo la leader di Fratelli d'Italia "il disastro di Roma è parte, importantissima, del disastro generale dei rossogialli. La Capitale non è purtroppo immune dall'incompetenza e dalla fame di potere a cui ci hanno abituato i grillini anche al governo nazionale". Di fronte alle gravissime difficoltà in cui versa la città, la sindaca Raggi pensa ai monopattini. "Se di fronte al rischio che un'impresa su tre non riapra - prosegue la Meloni - con conseguente ecatombe occupazionale, ti preoccupi del bonus monopattino, sei un irresponsabile. Sfido la Raggi, che da giorni lancia i monopattini elettrici, ad andare da casa sua ad Ottavia fino in Campidoglio col monopattino. E vediamo se ci arriva".

Intanto grandi manovre anche nel centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia. Chi saranno i candidati al Campidoglio e alla Pisana? "Sia per la Regione che per il Comune - prosegue la Meloni - abbiamo le nostre proposte da fare e saranno competitive perché si puà vincere e lo sanno tutti. Lo sanno bene anche i grillini che stanno già cercando di ricollocarsi ovunque sia possibile. E' emblematico il caso di Frongia, braccio destro della Raggi, che vuole andare a fare il manager nella società Sport e Salute. La fuga è cominciata".