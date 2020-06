Meloni, Salvini e Tajani, così il centrodestra si ritrova in piazza

Pietro De Leo 02 giugno 2020 a

Tutto pronto a Piazza del Popolo per il sit in dei partiti del centrodestra. In piazza si ritrovano il leader della Lega Matteo Salvini, di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Assieme ai tre leader, "protagonista" dell'evento un enorme tricolore che verrà allungato in piazza. L'iniziativa non è stata impostata come un evento di massa (che è in programma all'inizio di luglio al Circo Massimo) essendo in vigore le regole del distanziamento sociale, ma come una prova di vicinanza alle tante categorie di italiani dimenticate dalle misure del governo e che stanno attraversando una profonda crisi per i contraccolpi economici del lockdown.