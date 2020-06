Meloni, Salvini e Tajani. Conto alla rovescia per il centrodestra in piazza

01 giugno 2020 a

Domani, martedì 2 giugno, dalle 10, il centrodestra sarà a Piazza del Popolo/via del Corso, a Roma, per ribadire che “l’Italia non si arrende”. Saranno presenti all’incirca 300 persone, nel rispetto delle regole e delle disposizioni sanitarie che rendono impossibile una partecipazione massiva aperta a tutti i cittadini, in attesa del grande evento del 4 luglio.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani (anche in diretta social) sono previste a Largo dei Lombardi e alla fine della manifestazione sarà allestita una zona ad hoc transennata in modo da evitare assembramenti.