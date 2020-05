Schiaffo di Conte alla Meloni: le vieta di omaggiare il Milite ignoto

Carlantonio Solimene 30 maggio 2020 a

Un vero e proprio «giallo» segna la vigilia dell’appuntamento indetto dal centrodestra per il 2 giugno. Stando a quanto Il Tempo ha ricostruito, Giorgia Meloni aveva inoltrato una richiesta alla Presidenza del Consiglio per poter deporre, insieme a Matteo Salvini e Antonio Tajani, una corona di alloro al Milite Ignoto.

La circostanza non era stata resa nota per evitare assembramenti, ma la cerimonia si sarebbe tenuta presumibilmente in tarda mattinata, molto dopo la deposizione della corona di fiori da parte del Presidente della Repubblica. Poi, mentre la leader di Fratelli d’Italia attendeva ancora una risposta ufficiale, da Palazzo Chigi sarebbero state diffuse alcune indiscrezioni sul diniego opposto alla richiesta.

«Al di là delle ragioni del diniego, che non conosco, è normale che ai giornalisti venga comunicato prima che a noi? Questi i metodi di Palazzo Chigi» ha protestato la Meloni. Intorno alle 20 di ieri, poi, il ministero della Difesa ha mandato una mail ai responsabili di Fratelli d’Italia per comunicare che la richiesta non poteva essere accolta «per una impossibilità tecnica».

Peccato che la legge vieti una iniziativa contestuale a quella del Capo dello Stato, non successiva di due ore come era stata prospettata dalla Meloni. In ogni caso, permesso non accordato e via libera alle polemiche.