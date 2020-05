Berlusconi lascia soli in piazza Salvini e Meloni. Al suo posto il 2 giugno a Roma ci sarà Tajani

28 maggio 2020 a

Adesso è ufficiale. Silvio Berlusconi non sarà al fianco di Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla manifestazione del centrodestra contro il governo del 2 giugno a Roma. Al suo posto, ci sarà il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. A darne notizia è la Lega in una nota: "Martedì 2 giugno il centrodestra manifesterà a Roma e in tutte le altre città capoluogo di Regione. Saranno le prove generali per un’altra grande manifestazione unitaria, già fissata per il 4 luglio. Il 2 giugno, nella Capitale, saranno presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. L’iniziativa è programmata per la mattina».

Nei giorni scorsi, Matteo Salvini aveva spiegato ai suoi che per il 4 luglio - se l’emergenza coronavirus lo permetterà - si punterà ad una manifestazione al Circo Massimo, a Roma. A quel punto, bisognerà vedere se Berlusconi deciderà di partecipare in prima persona al fianco degli alleati o se preferirà, anche per quella occasione, mandare il suo vice.