La protesta del centrodestra si farà a luglio. Anche Fratelli d'Italia conferma

La protesta vera si farà a luglio. "Un 2 giugno simbolico" spiega Fratelli d'Italia che in una circolare interna firmata dal dirigente del dipartimento organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, ha confermato quello che aveva anticipato Salvini in un’intervista al Corriere della Sera ripresa da 7Colli. Così insomma ha deciso formalmente il centrodestra dopo aver ipotizzato una grande manifestazione all'insegna del tricolore.

La circolare - si legge sul sito 7Colli - è di questa mattina e Donzelli scrive che "dopo le sollecitazioni degli alleati, in comune accordo Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno scelto di rimandare ai primi di luglio la manifestazione di coinvolgimento dei cittadini. E di confermare il prossimo 2 giugno una mobilitazione simbolica, non tradizionale, nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni per la sicurezza a Roma. Altrettanto simboliche – afferma l’esponente di Fdi – saranno le iniziative territoriali che svolgerete insieme agli altri rappresentanti del centrodestra".