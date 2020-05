Arriva il supersconto per le multe da "Coronavirus". Merito di Forza Italia

Mai più sanzioni da 3.000 euro per chi non dovesse rispettare le prescrizioni dei Dpcm di Giuseppe Conte. Merito di una proposta del forzista Simone Baldelli, che aveva annunciato sui social il suo emendamento al decreto per l'emergenza Covid-19. "La proposta è di abbassare da 3000 a 1000 euro la sanzione massima per le violazioni delle norme sul lockdown, per renderle meno discrezionali e più esigibili. Alle 22 riprende la seduta. Governo e maggioranza dovranno dire cosa ne pensano".

Subito dopo la votazione in Aula Baldelli ha potuto condividere su Twitter la sua soddisfazione: "E' stato approvato all'unanimità". Baldelli ha definito quanto previsto dall'emendamento "una norma di buon senso". Il tetto minimo resta di 400 euro.