Il terribile sospetto di Salvini: "La terapia al plasma funziona ed è gratis. Ecco perché nessuno ne parla"

Matteo Salvini lancia un terribile sospetto sulle cure per il coronavirus. Il leader della Lega, in una diretta Facebook, parla della cura al plasma dell'ospedale di Mantova utilizzata anche negli Stati Uniti e si chiede per quale motivo nessuno ne parli, nonostante i buoni riscontri sulla salute dei pazienti affetti da Covid-19.

"Dateci una mano facendo sapere agli italiani quello che molte televisioni nascondono, il fatto che funziona una cura il virus ed è gratis o quasi". Salvini ricorda anche che la terapia al plasma "è dovuta all’ingegno dei medici, dei ricercatori e dei donatori di plasma". "Perché - si chiede il leader della Lega, che già questa mattina aveva rilanciato l’intervista del Corsera allo pneumologo De Donno - non sperimentarla a livello nazionale? Perché il silenzio del ministero della Salute, perché il silenzio dell’istituto superiore della sanità?". "I cittadini - sottolinea - questo punto potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, siccome non c’è dietro un business di qualche industria farmaceutica, siccome non ci sono appalti, guadagni milionari allora è meglio occuparsi di altro".

#Salvini: Perché su cure con plasma iperimmune governo non chiede nulla e ISS se ne disinteressa? Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome plasma è gratis, non c'è dietro un business milionario, è meglio occuparsi di altro... #FBLive — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 5, 2020

"Se - dice Salvini - una speranza per tanti ammalati dovrebbe essere dovere di un governo responsabile approfondire quello che questi medici stanno facendo".