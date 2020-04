Il voto delle elezioni regionali slitta in autunno. Election day per il rinnovo dei Comuni

Il consiglio dei ministri ha dato l’ok al rinvio delle elezioni amministrative e regionali, previste in primavera. Tramonta anche l'ipotesi di luglio. Troppo presto visto che siamo ancora nella fase 1 dell'emergenza coronavirus e che ancora non sono state definite le modalità precise con cui avverrà la fase 2. A questo punto, il voto per il rinnovo dei consigli regionali e comunali, potrebbe slittare, a quanto si apprende, in una finestra temporale che va dal 15 settembre al 15 dicembre. E probabilmente l'ultima domenica di ottobre, il 25, o il 1 novembre. Possibile anche il 18 ottobre. La data dovrà essere compresa comunque tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Tra le Regioni chiamate al voto ci sono Liguria, Toscana, Puglia, Marche, Campania e Veneto. Gli attuali consigli regionali restano in carica fino al 31 agosto. Mentre per i Comuni resta fermo quanto scritto nella bozza circolata venerdì scorso: le amministrative si terranno tra il 15 settembre e il 15 dicembre. In questo modo, si profila l'ipotesi di un election day Comuni su cui potranno decidere di convergere anche le Regioni.