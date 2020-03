Salvini ridicolizza Pd e M5s: "Macché passeggiata, andavo fare la spesa, o ci vanno solo quelli di sinistra? "

Il leader della Lega Matteo Salvini si difende delle accuse di chi lo ha criticato per essere uscito di casa per andare a fare la spesa con la fidanzata Francesca Verdini. "Vedo che qualcuno fa polemica perché Salvini esce a fare la spesa, penso di avere il diritto di fare la spesa anche io, a meno che qualcuno a sinistra pensa che Matteo Salvini la spesa non la può fare. O la possono fare solo quelli di sinistra? Di polemiche non ne voglio fare, non andavo a passeggiare al Colosseo o a San Pietro ma come tutti i comuni mortali esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa", dice Salvini nel corso di una diretta Facebook.

Le accuse a Salvini sono arrivate sia dal Pd che dal M5s. "Salvini invece di dare il buon esempio, esce in compagnia della sua ragazza a Roma e dice per andare a fare la spesa - scrive la deputata grillina Carla Ruocco - Caro Matteo, dovresti essere il primo a dare il buon esempio ed a rispettare le leggi: a fare la spesa si va da soli e mantenendo la distanza di 1 metro". Anche il vicecapogruppo dem alla Camera Michele Bordo attacca: "Mentre Salvini trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l'ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie".