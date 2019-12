L'artista africano mette all'asta "Salvini nero". Il Matteo vero reagisce così

"Quasi quasi partecipo all’asta, l’arte (se è davvero arte) non ha confini", e giù una faccina divertita. Ci scherza su, Matteo Salvini, che sui social rilancia la provocazione dell'artista afro-italiano Luigi Christopher Veggetti Kanku che sta promuovendo un'asta online di beneficenza dal nome "Salvini nero punto com". Protagonista, si lascia supporre, un'opera che rappresenta la versione africana del leader della Lega. Nato a Kinshasa, in Congo, e residente a Meda, Veggetti Kanku ha pubblicato un sito internet col conto alla rovescia per il giorno X del 2 gennaio 2020 e un account Instagram che per ora ha zero follower.

"Può un’opera artistica dal niente diventare un’icona di un momento storico? Può essere testimonianza di una volontà comune che si contrappone alla politica dell’odio? Quanto può valere un dissenso?" si chiede retoricamente l'artista secondo quanto riportato dal Giornale di Monza. Le risposte online il due gennaio.