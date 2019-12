Altro che crisi, Giuseppe Conte vuole durare fino al 2023

Chi si aspettava un Giuseppe Conte dimesso, in affanno, sull' orlo della crisi di governo, rimasto scontento. Il presidente del Consiglio si presenta alla sua seconda conferenza stampa di fine anno col piglio di chi si sente saldissimo sulla sua poltrona, al punto da dedicare ampi tratti del suo discorso più agli obiettivi futuri che al bilancio di quanto fatto finora.

Obiettivi di ampio respiro - dalla riforma della burocrazia a quella del Fisco, dai cambiamenti da apportare in tutti i settori della giustizia fino, addirittura, al superamento del divario tra Nord e Sud - che fanno allungare l' orizzonte del suo secondo esecutivo fino al 2023. E pazienza se questa sua «forza» si basi, in questo momento, soprattutto sulle «debolezze» degli stessi partiti che lo sostengono. Nessuno - né i 5 stelle né Zingaretti né tantomeno Renzi - vuole il voto. Non lo vogliono nemmeno ampi settori dell' opposizione, pronti all' occorrenza a soccorrere il premier. E così Conte, pur scaramanticamente non definendosi «sereno», lo sembra sul serio. Se poi questa apparenza sarà confermata dal fatti, lo si capirà già da gennaio, quando i primi nodi della maggioranza verranno al pettine.

Conte non li elude, anche se talvolta si dimostra abile a dribblare le domande più scomode. Sulla prescrizione sposa la riforma Bonafede, pur premettendo che sarà necessario adeguare - restringendoli - i tempi dei processi. Su Autostrade spiega che...

