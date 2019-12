Giuseppe Conte e Matteo Salvini, duello sui migranti: "Solo propaganda". "Balle"

Il premier Giuseppe Conte attacca l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa di fine anno il duello (a distanza) tra il presidente del Consiglio e il leader della Lega è servito. Su migranti e spread esplode la polemica. Il premier definisce "insidioso per la democrazia come interpreta la leadership della Lega". E ancora: "Lo spread non è salito per le mie parole e senza clamore i migliori risultati sui ricollocamenti". Il capo del Carroccio risponde: "Tutte balle".

"Il problema non è porto aperto o porto chiuso. Diciamolo francamente al di là della propaganda: i nostri porti non sono mai stati chiusi, la differenza era tenere i migranti più o meno giorni in mare" dice il premier che aggiunge: "Non posso sottrarmi alle responsabilità, anch'io commetto errori. Il tema non è tutti contro Salvini. Ma quando questo governo è nato ho chiesto di recuperare un progetto riformatore. Quando dico che, ad esempio, non sono stato mai favorevole allo schema porto chiuso-porto aperto, lo dico in tutte le occasioni. Quindi una politica di rigore sì, ma non una politica che dichiara porti chiusi, cosa che non è mai accaduto di fatto. Mi assumo le mie responsabilità, ma se lo spread sale non è certo per le dichiarazioni del sottoscritto. C'era una propaganda che anche adesso mi accusa di essere un traditore, di essere asservito alla Francia e alla Germania", ha aggiunto.

Immediata la replica del leader della Lega: "Conte racconta balle vergognose sull'immigrazione e cambia versione sulla Gregoretti. Nel 2019 siamo a 11.439 arrivi, di cui 6.304 da settembre a oggi grazie al governo delle poltrone e dei porti aperti. Sulla Gregoretti ammette che Palazzo Chigi aveva avuto un ruolo per ricollocare gli immigrati". E ancora: "Così conferma anche che le trattative con gli altri Paesi c'erano sempre state: altro che novità degli ultimi mesi. Se Conte non sopportava la Lega e il sottoscritto, poteva dirlo subito anziché aspettare che gli togliessimo la fiducia. Evidentemente è troppo innamorato dalle poltrone, e infatti dopo aver perso un ministro ne annuncia due nuovi. Con Conte più sbarchi, più tasse, più poltrone e più balle".