Conte: a gennaio il tagliando sul Governo

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte interpellato dai giornalisti sulla richiesta del Pd di una verifica di Governo a gennaio risponde così. «Io ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo. Il governo ora è concentrato sull’approvazione della legge di bilancio. Un attimo dopo io mi farò portatore di questa iniziativa» di una verifica di governo a gennaio. Parlando con i giornalisti fuori la Caffetteria a Roma il premier ha poi continuato. «Chiederò alle forze politiche di condividere un percorso anche sul piano Cronoprogramma e delle priorità che andremo a realizzare. Il paese chiede chiarezza, non possiamo proseguire con dichiarazioni o differenti sensibilità, sfumature varie e diversità di accento» aggiunge Conte.

La richiesta di una verifica di governo a gennaio era arriva poco prima da Goffredo Bettini, esponente del Partito Democratico ai microfoni di 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "A gennaio verifica di Governo, o si approva o non si approva, non possiamo stare sospesi a Di Maio e Renzi. A gennaio avremo una verifica di Governo o si approva o non si approva, non possiamo stare sospesi ogni giorno a Di Maio e Renzi».

«Conte si presenterà con una sua agenda e terrà conto anche delle cose successe - aveva continuato Bettini rinforzando il concetto -. Discuteremo un programma che o si approva o non si approva. Non possiamo stare sospesi ogni giorno alle dichiarazioni di Di Maio o a quelle di Renzi che prima vuole il maggioritario poi il proporzionale, prima dice che si deve eleggere il Presidente della Repubblica poi che si può andare anche a votare subito. - e conclude a Radio 24 - Questo non va bene".