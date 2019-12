Matteo Salvini prova a far pace con la Nutella. Dopo la polemica lanciata ieri a margine di un comizio a Ravenna, quando il leader della Lega aveva svelato di non mangiare più la storica crema prodotta dalla Ferrero perché "la fanno con nocciole della Turchia", l'ex ministro dell'Interno ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un selfie in un supermercato in cui posa proprio davanti allo scaffale della Nutella e ha accompagnato la foto con questa didascalia: "Spesa per la cena dei bimbi, si arriva al dolce!

Buon venerdì a tutti".

Un chiaro segnale di distensione nei confronti di un'azienda che rappresenta un'eccellenza mondiale per l'Italia e che, specie in Piemonte, fa parte del tessuto socioeconomico di tutta la zona.

A meno che Salvini non volesse comprare invece un prodotto della concorrenza. Perché, in effetti, accanto ai barattoli di un prodotto analogo della concorrenza. Il leader leghista è ancora indeciso sulla dieta da intraprendere?