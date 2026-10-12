Scuola, accordo MIM-NIAF per valorizzare l’emigrazione italiana in America

Scuola

Valditara: “La scuola ha il compito di trasmettere ai giovani la consapevolezza del proprio passato e dei valori che hanno reso possibile la costruzione della civiltà occidentale”

Oggi, in occasione del Columbus day, che celebra la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente della National Italian American Foundation (NIAF), Robert Allegrini, hanno sottoscritto presso il MIM un Protocollo d’intesa per promuovere la conoscenza dell’emigrazione italiana nelle scuole, valorizzando le buone pratiche educative italiane e la creatività del Made in Italy.

“Vogliamo far conoscere la straordinaria storia degli emigranti italiani che hanno attraversato l’Atlantico contribuendo, con coraggio, talento e laboriosità, allo sviluppo degli Stati Uniti. La scuola ha il compito di trasmettere ai giovani la consapevolezza del proprio passato e dei valori che hanno reso possibile la costruzione della civiltà occidentale, fondata su libertà, democrazia, stato di diritto, dignità della persona, solidarietà. Consolidare il legame con la Comunità italo-americana nell’area dell’istruzione significa rafforzare un ponte tra due popoli amici, uniti da storia e da principi comuni”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Sono grato al Ministro Valditara per aver riconosciuto l’importanza dell’insegnamento della storia dell’immigrazione italiana in America e dei comuni valori dell’Occidente, che hanno permesso agli immigrati di affermarsi, nonostante tutte le avversità, nella loro nuova casa. Il loro successo deve essere considerato con orgoglio da parte di tutti gli italiani, quale importante fonte di studio. La National Italian American Foundation è anche riconoscente per essere stata scelta come partner in questa iniziativa, che è di particolare beneficio sia per l’Italia che per gli Stati Uniti d’America”, ha dichiarato il Presidente della NIAF, Robert Allegrini.

In particolare, il Ministero si impegna a prevedere nel curricolo delle Scuole secondarie di secondo grado la conoscenza della coraggiosa e resiliente storia dell’emigrazione italiana nelle Americhe a partire dal 1880 e, per le Scuole del primo ciclo, a realizzare specifici approfondimenti curricolari ed extracurricolari.

Inoltre, forum, webinar, seminari, incontri, convegni e attività educative contribuiranno alla valorizzazione della lingua italiana, del patrimonio culturale e delle eccellenze italiane.

La NIAF promuoverà lo scambio di buone pratiche educative sui valori della cultura italiana e la diffusione della lingua, dell’istruzione e della creatività del Made in Italy, anche presso la Scuola d’Italia a New York.

L’intesa, della durata di tre anni, prevede anche l’istituzione di un Comitato paritetico incaricato di promuovere e monitorare le iniziative previste.