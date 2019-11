Giorgia Meloni, settimana trionfale. Cosa dicono i sondaggi: Fratelli d'Italia mai così

Il centrodestra che galleggia sotto al 50%, il lieve calo della Lega, il boom di Fratelli d'Italia. Va in questa direzione il consueto sondaggio politico del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Settimana trionfale per Giorgia Meloni: il suo partito cresce e supera il 10%. Nella maggioranza guadagnano qualcosa i 5stelle e Italia Viva di Matteo Renzi, perdono preferenze PD e Leu.

La Lega resta il primo partito con il 33,1 per cento ma il partito guidato da Matteo Salvini perde quasi un punto. Calo in parte compensato dal partito della Meloni che sfonda il tetto del 10 per cento, per la prima volta in doppia cifra. Forza Italia di Silvio Berlusconi, invece, perde lo 0,4 si attesta al 6.