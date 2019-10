M5s in confusione totale: basta col Pd ma governo avanti tre anni

Lo tsunami elettorale partito dall'Umbria travolge le forze di governo. L'esperimento dell'alleanza elettorale "tra M5s e un altro partito", nel caso specifico il Pd, "non ha funzionato e per me non è più praticabile", ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, intervistato da SkyTg24. "Questo esperimento e tutta la teoria per cui dovevamo allearci con un'altra forza, non ha funzionato, perché siamo ai livelli più bassi di sempre". Dunque per Di Maio "bisogna azzerare le aspettative: tornare allo spirito originario del M5s, che si presenta non per vincere a tutti i costi ma per portare nelle istituzioni dei cittadini che poi saranno un terminale del network. Domani incontro gli eletti di Emilia Romagna e Calabria, per definire il percorso" nelle due regioni che andranno abreve al voto, ma "la terza via il M5s la può creare fuori dai due poli. In Umbria abbiamo fatto un esperimento ma il Movimento va meglio quando va da solo".

Sembra quasi un de prefundis per l'alleanza di governo. Ma non a Di Maio: "Sto lavorando affinché questo Governo porti a casa il programma nei prossimi tre anni, e poi si faccia valutare dagli italiani. Il voto arriverà e sarà quello il momento in cui valutare se abbiamo fatto bene o male". "Dobbiamo dirci che sia al governo con la Lega o con il Pd, il M5S non ne trae giovamento. Per quanto col Pd ci lavoro meglio che con la Lega, fa male lo stesso". Per quel che riguarda il governo, comunque, "siamo alleati perché non abbiamo il 51% e comunque cosi' otteniamo risultati", ha aggiunto.

Intanto piovono gli attacchi in rete contro Roberta Lombardi, giudicata la pioniera dell'asse giallorosso. Lei, grillina storica, capogruppo del Movimento in Regione Lazio, madrina dell'abbraccio con i democratici è additata come la responsabile della fine del Movimento Cinque stelle a causa dell'accordo con i dem. "Guardiamo oltre, il M5s è finito", è il 'leit motif'. E poi: "L'accordo con il PD lo hai voluto tu, più di tutti e tu sei andata in tv ogni giorno degli ultimi due mesi a rivendicarlo". "Tu fai solo polemiche, contro la Raggi e Di Maio e ora critichi chi fa polemiche di posizione. Tu non hai portato un solo voto al M5s e parli ancora", scrive un attivista rispondendo al post in cui la capogruppo scrive il 'futuro cammina con nostre gambe'.

Sull'alleanza fallita M5s-Pd interviente Matteo Renzi: "Non ho capito la 'genialata' di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto portando il premier in campagna elettorale per le Regionali". dice il segretario di Italia Viva a Bruno Vespa per il libro "Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)". "Nello staff di Chigi evidentemente c'è qualcuno che pensa che Conte possa fare i miracoli, intervenendo in campagna elettorale e cambiando i risultati: ignorano, questi signori, che i sondaggi sulla fiducia nei leader non si traducono mai in voti".