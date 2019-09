Oggi il voto su Rousseau. C'è chi spera nel No

L’ormai prossimo accordo tra M5s e Pd per formare una nuova maggioranza che sostenga un secondo esecutivo guidato da Giuseppe Conte passerà oggi all’esame della base pentastellata. Oggi gli iscritti alla piattaforma Rousseau dalle 9 alle 18 saranno chiamati a rispondere alla domanda «Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?». Nel frattempo il polso degli umori contrastanti della base pentastellata emerge dalle migliaia di commenti sotto ai post del blog delle Stelle o di quelli sui social del fondatore Beppe Grillo e del leader Luigi Di Maio. Se nei giorni scorsi, all’inizio della trattativa tra le delegazioni per lavorare sui possibili temi del nuovo esecutivo, la base pentastellata era ferma soprattuto su un secco «mai con il Pd», identificato nel «partito di Renzi», soprattutto per ragioni identitarie, ora emergono posizioni diverse. C’è chi resta contrario, ma aumentano sempre di più i commenti di chi è a favore dell’intesa di governo. Tra i militanti grillini, infatti, molti invitano a votare «Sì» per «far emergere finalmente la nostra anima di centrosinistra», mentre altri utenti che chiedono chiarezza poiché «non c’è solo il Pd, anche LeU, Autonomie e +Europa, insomma il vecchio pentapartito, quindi il quesito non è completo»...

