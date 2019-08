Zingaretti a M5s: si deve andare avanti. E non nomina mai Conte

Servono "elementi di discontinuità sia sui contenuti sia su una squadra da costruire" ma "si può e si deve provare ad andare avanti" nella trattativa per la costituzione di un governo rossogiallo. È il messaggio del segretario del Pd Nicola Zingaretti che in largo del Nazareno, nella sede nazionale del partito, sta incontrando i dirigenti dem. Sulla trattativa con il Movimento 5 Stelle Zingaretti ha detto ai cronisti che lo attendevano davanti alla sede del partito: "Voglio difendere l'Italia dai rischi che corre, che vuol dire anche difendere le idee, la dignità i valori e la forza del Pd. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto".

"Io lavoro per per una soluzione seria, non di forze contrapposte ma di forze che si incontrano e trovano delle soluzioni", ha detto il segretario del Pd, "ma devono farlo tutti ascoltando ciascuno le ragioni degli altri che si mettono seduti intorno al tavolo. Penso che si possa e si debba provare ad andare avanti nel rispetto delle idee e delle prerogative e dei suggerimenti degli altri per provare ad arrivare a una posizione comune sugli elementi di innovazione e di discontinuita' dei contenuti e su una squadra da costruire".